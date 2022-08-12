Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Есть несколько вариантов: Жданов объяснил, как можно освободить пленных азовцев

Валентина Чорна, редактор ленты
Есть несколько вариантов: Жданов объяснил, как можно освободить пленных азовцев

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как можно освободить из плена украинских защитников Азовстали и Мариуполя.

Он отметил, что есть несколько способов освобождения азовцев, среди которых — обмен пленными и контрнаступление Вооруженных сил Украины.

— Один из самых простых вариантов – большой обмен. Но сначала нужно начать контрнаступление для того, чтобы взять большое количество российских солдат в плен. Далее — контрнаступление наших войск, потому что всего в нескольких десятках километров от линии фронта расположена Еленовка, где удерживаются азовцы. Ну и третий вариант – это может быть какая-то специальная операция, – сказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что Россия делает все возможное, чтобы не возвращать украинских защитников.

Сейчас смотрят

Напомним, что оккупанты хотят устроить в Мариуполе “судилище” над украинскими военнопленными на День Независимости Украины 24 августа.

По словам мэра Мариуполя, для этого на сцене филармонии они уже устанавливают клетки.

Читайте
Украина призывает весь мир не допустить анонсированного россиянами судилища в Мариуполе - заявление

Источник: Олег Жданов

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка