Август, 12 в 19:45

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как можно освободить из плена украинских защитников Азовстали и Мариуполя.

Он отметил, что есть несколько способов освобождения азовцев, среди которых — обмен пленными и контрнаступление Вооруженных сил Украины.

— Один из самых простых вариантов – большой обмен. Но сначала нужно начать контрнаступление для того, чтобы взять большое количество российских солдат в плен. Далее — контрнаступление наших войск, потому что всего в нескольких десятках километров от линии фронта расположена Еленовка, где удерживаются азовцы. Ну и третий вариант – это может быть какая-то специальная операция, – сказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что Россия делает все возможное, чтобы не возвращать украинских защитников.

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Напомним, что оккупанты хотят устроить в Мариуполе “судилище” над украинскими военнопленными на День Независимости Украины 24 августа.

По словам мэра Мариуполя, для этого на сцене филармонии они уже устанавливают клетки.

Источник: Олег Жданов