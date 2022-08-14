Август, 14 в 11:09

РФ хочет попытаться оттянуть украинскую технику и личный состав на линию Бахмут – Северск на северо-востоке Донецкой области.

Такое предположение высказали аналитики Института изучения войны (ISW), заметив, что российские войска после пятидневного перерыва увеличили количество наземных атак в районе Северска и продолжают наступать в сторону Бахмута.

– Такие действия призваны отвлечь украинских защитников от критических районов на Юге, где ВСУ проводят эффективные контратаки и, возможно, создают условия для начала контрнаступления, – отмечают в ISW.

По убеждению американских экспертов, атаками в районе Северска и наступлением в сторону Бахмута российские военные стремятся сместить тактическое и риторическое внимание с Юга, чтобы ослабить давление на свои силы вдоль южной оси.

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Источник: ISW