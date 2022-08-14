Обстрелы Николаева и тяжелые бои на Донбассе: что происходит на 172 сутки войны (онлайн)

Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС увеличивает радиационную угрозу Европе, даже в пиковые моменты противостояния во времена Холодной войны такого не было. На это должна быть мощная реакция, уверен президент Украины Владимир Зеленский.

Каждый российский военный, причастный к провокациям на ЗАЭС, становится особой целью для украинской армии.

Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут. Россия направила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов: артиллерию, технику, солдат.

С начала реализации зерновой инициативы из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах — это Европа, Азия, Африка.

Наращивать экономическую активность – это обязательный элемент пути победы, считает глава украинского государства.