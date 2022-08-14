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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Обстрелы Николаева и тяжелые бои на Донбассе: что происходит на 172 сутки войны (онлайн)

Обстрелы Николаева и тяжелые бои на Донбассе: что происходит на 172 сутки войны (онлайн)

Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС увеличивает радиационную угрозу Европе, даже в пиковые моменты противостояния во времена Холодной войны такого не было. На это должна быть мощная реакция, уверен президент Украины Владимир Зеленский.

Каждый российский военный, причастный к провокациям на ЗАЭС, становится особой целью для украинской армии.

Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут. Россия направила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов: артиллерию, технику, солдат.

С начала реализации зерновой инициативы из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах — это Европа, Азия, Африка.

Наращивать экономическую активность – это обязательный элемент пути победы, считает глава украинского государства.

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00:23 - 14 августа

Американский военный эксперт, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Стивен Бланк уверен, что переломной точкой в войне может стать успешная операция ВСУ по освобождению Херсона.

По его словам, освобождение Херсона превратит оккупированный Крым на поле боев, ведь там значительно ослабнут российские позиции.

– Уже сейчас морская блокада Черноморского побережья, которую установила Россия, дала трещины. Вспомним хотя бы освобождение украинцами острова Змеиный. Если передовая линия передвинется ближе к Крыму, то в радиусе действия украинских ракет окажется часть Крыма и большая часть акватории Черного моря, где находятся российские военные корабли, — отмечает эксперт.

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