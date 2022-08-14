РФ атаками в районі Сіверська та Бахмута відволікає увагу від Півдня – ISW

Серпень, 14 в 11:09

РФ хоче спробувати відтягнути українську техніку та особовий склад на лінію Бахмут – Сіверськ на північному сході Донецької області.

Таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), помітивши, що російські війська після п’ятиденної перерви збільшили кількість наземних атак у районі Сіверська та продовжують наступати в бік Бахмута.

– Такі дії покликані відволікти українських захисників від критичних районів на Півдні, де ЗСУ проводять ефективні контратаки і, можливо, створюють умови для початку контрнаступу, – зазначають в ISW.

На переконання американських експертів, атаками в районі Сіверська та наступом у бік Бахмута російські військові прагнуть змістити тактичну та риторичну увагу з Півдня, щоб послабити тиск на свої сили вздовж південної осі.

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Джерело: ISW