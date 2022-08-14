Я видела такое, что нормальному человеку представить сложно: Тайра о пытках в российском плену

Август, 14 в 20:38

Освобожденная из плена парамедик Юлия Паевская (Тайра) в эфире Єдиних новин рассказала о пребывании в российском плену и пытках, которые она испытывала там.

— Я была под пытками, меня пытали. Я видела такое, что нормальному человеку вообразить нельзя. Я видела, я слышала, в соседних камерах происходило многое. Кроме того, что я не могу рассказывать о себе. Говорили, что мы тебя все равно расстреляем, тебе не жить. Мозг мой говорил, что я не выйду оттуда. Но почему-то я верила, что все закончится хорошо. Есть вещи, которые ты ощущаешь. Хотя надежды не могло быть никакой. Случилось то, что произошло — и это чудо, — говорит Тайра.

Также она рассказала, что ей трудно наслаждаться всем вокруг — солнцем, морем, потому что ее побратимы находятся в плену и подвергаются пыткам.

Фото: Юлия Паевская