Я бачила таке, що нормальній людині уявити складно: Тайра про тортури у російсьскому полоні

Серпень, 14 в 20:38

Звільнена з полону парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) в ефірі Єдиних новин розповіла про перебування у російському полоні та тортури, яких вона зазнавала там.

– Я була під катуваннями, мене катували. Я бачила таке, що нормальній людині уявити складно. Я бачила, я чула, в сусідніх камерах відбувалося багато речей. Окрім того, що я не можу про себе розповідати. Казали, що ми тебе все одно розстріляємо, тобі не жити. Мозок мій казав, що я звідти не вийду. Але чомусь я вірила, що все закінчиться добре. Є речі, які ти відчуваєш. Хоча надії не могло бути жодної. Сталось те, що сталось, це диво, – каже Тайра.

Також вона розповіла, що їй важко насолоджуватися усім довкола – сонцем, морем, через те, що її побратими знаходяться у полоні та піддаються тортурам.

Фото: Юлія Паєвська