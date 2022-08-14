Август, 14 в 17:48

Глава Центра оборонных стратегий, министр обороны 2019-2020 годов Андрей Загороднюк считает, что россияне хотят использовать зимний период, чтобы максимально лишить Украину энергетических ресурсов. Это создаст дополнительное давление на страну.

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

По словам Загороднюка, россияне сами об этом говорят и поэтому украинцы должны понимать, что с этой реальностью придется жить зимой.

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Он считает, что на риски зимнего периода следует обращать внимание партнеров, потому что еще не все это знают.

– Ситуация чрезвычайно сложная. Пока на нашей территории будут находиться российские войска, покоя нам не будет, потому что они будут принимать какие-либо меры, будут принимать любые паузы только для того, чтобы продвигаться дальше. Поэтому наша задача убедить партнеров в том, что никакой заморозки, никаких длинных пауз и всего прочего не нужно брать, — подчеркнул Андрей Загороднюк.

По его словам, затягивание войны не в нашу пользу, поэтому Украине нужно то вооружение и военная техника, которую нам обещали, чтобы продолжить освобождать наши территории.

Загороднюк уверен, что новые поставки вооружений не изменят стратегические планы РФ, однако враг будет видеть нашу способность дать отпор. Это также даст нам время для еще большего накопления силы и может принести покой хотя бы на некоторые территории Украины.

Бывший министр обороны считает, что деоккупировать Украину до конца года будет маловероятно.

Что касается возможного наступления ВСУ в зимний период, то, по словам Андрея Загороднюка, все будет зависеть от оперативной ситуации на фронте на то время.

— Как будет выглядеть зимой, то есть через полгода, оперативная ситуация пока даже теоретически сказать невозможно, потому что вариантов настолько много, что просто нет смысла тратить время на это, — заметил глава Центра оборонных стратегий.

По его словам, зима будет на стороне того, кто к ней лучше подготовился.