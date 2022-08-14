Август, 14 в 9:32

Освобождение украинскими защитниками временно оккупированного РФ Херсона приведет к падению путинского режима.

Об этом заявил российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала FreeДом.

— Я не говорю, что после этого к власти придут какие-то либералы. Нет. К власти придут люди из окружения Путина. Они будут вынуждены принять реальность и объявить народу, что Путин совершил ошибки в украинском вопросе, — отметил он.

Пионтковский уточнил, что Херсон – это единственный областной центр в Украине, который завоевал Путин. Поэтому его взятие ВСУ будет означать, что весь российский фронт на юге разваливается.

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– То, что Путин стратегически проиграл, ясно всем и ему самому. Это видно по тому, с каким отчаянием он добивается прекращения огня путем ядерного шантажа, – говорит эксперт.

Он добавил, что сейчас президент РФ угрожает взорвать ЗАЭС, настаивая на переговорах о прекращении огня уже не ради “русского мира”, а ради сохранения своей жизни.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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