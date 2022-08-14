Серпень, 14 в 17:48

Голова Центру оборонних стратегій, міністр оборони 2019−2020 років Андрій Загороднюк вважає, що росіян хочуть використати зимовий період, щоб максимально позбавити Україну енергетичних ресурсів. Це створить додатковий тиск на країну.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо НВ.

За словами Загороднюка, росіяни самі про це говорять і саме тому українці мають розуміти, що з цією реальністю нам жити взимку.

Зараз дивляться

Він вважає, що на ризики зимового періоду треба звертати увагу партнерів, бо ще не всі це знають.

– Ситуація надзвичайно складна. Доки на нашій території перебуватимуть російські війська, спокою нам не буде, бо вони вживатимуть будь-яких заходів, братимуть будь-які паузи тільки для того, щоб просуватися далі. Тому наше завдання переконати партнерів у тому, що ніякого заморожування, ніяких довгих пауз і всього іншого не треба брати, – наголосив Андрій Загороднюк.

За його словами, затягування війни не на нашу користь, саме тому Україні треба те озброєння та військову техніку, яку нам обіцяли, щоб продовжити звільняти наші території.

Загороднюк певен, що нове постачання озброєнь не змінить стратегічних планів РФ, проте ворог бачитиме нашу спроможність дати відсіч. Це також дасть нам час для ще більшого накопичення сили і може принести спокій хоча б на деякі території України.

Колишній міністр оборони вважає, що деокупувати Україну до кінця року є малореально.

Щодо можливого наступу ЗСУ у зимовий період, то за словами Андрія Загороднюка, все залежатиме від оперативної ситуації на фронті, яка складатиметься на той час.

— Як виглядатиме взимку, тобто через пів року, оперативна ситуація, наразі навіть теоретично сказати неможливо, тому що варіантів настільки багато, що просто немає сенсу витрачати час на це, – зауважив голова Центру оборонних стратегій.

За його словами, зима буде на боці того, хто до неї краще підготувався.