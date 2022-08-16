Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Лисичанске взорвали базу оккупантов в бывшем здании СБУ

Валентина Чорна, редактор ленты
Лисичанськ

Во вторник, 16 июля, во временно оккупированном Лисичанске Луганской области взорвали базу россиян, которая размещалась в бывшем здании СБУ.

Видео развалин обнародовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Сейчас смотрят

Отметим, что около 15:00 в городе раздался взрыв. Информацию подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Даже не знаю, как анонсировать новость. Луганщина уничтожает оккупантов… или: в Лисичанске опять хлопок… а может, курение убивает)) Продолжение следует…, — написал он.

По данным Гайдая, в результате взрыва погибли около 100 российских захватчиков.

Полномасштабная война в Украине длится уже 174-й день.

Где есть угроза ракетного удара, можно следить на карте воздушных тревог Украины.

Где в Украине идут бои по состоянию на 16 августа 2022 года следите на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Читайте
Взрывы на авиабазе под Симферополем и ракетные удары по Житомирской области: что происходит на 174-й день войны (онлайн)

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка