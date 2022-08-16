В Лисичанске взорвали базу оккупантов в бывшем здании СБУ

Август, 16 в 20:06

Во вторник, 16 июля, во временно оккупированном Лисичанске Луганской области взорвали базу россиян, которая размещалась в бывшем здании СБУ.

Видео развалин обнародовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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Отметим, что около 15:00 в городе раздался взрыв. Информацию подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Даже не знаю, как анонсировать новость. Луганщина уничтожает оккупантов… или: в Лисичанске опять хлопок… а может, курение убивает)) Продолжение следует…, — написал он.

По данным Гайдая, в результате взрыва погибли около 100 российских захватчиков.

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