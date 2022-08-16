Удары по Харькову и подготовка РФ к провокациям на севере: что происходит на 174-й день войны (онлайн)

Россия снова обстреляла Запорожскую АЭС. Верховная Рада призвала мир осудить “акт ядерного терроризма” России на ЗАЭС.

Впоследствии ООН подтвердили, что готовы помочь отправить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, но если согласится Украина и РФ. Владимир Зеленский заявил, что если на АЭС будет радиационный инцидент, мир ощутит последствия – все будет зависеть от силы ветра.

В Генштабе ВСУ заявили, что украинские защитники отразили наступление оккупантов на шести направлениях.

Верховная Рада приняла закон о “таможенном безвизе” с Евросоюзом.

Утром и вечером оккупационные войска РФ снова обстреляли Харьков и еще десятки городов и сел в Украине.

В ООН смогли подтвердить гибель 5,5 тысячи гражданских лиц во время войны в Украине. Хотя прямо говорят, что их данные не полны, а реальное количество погибших значительно выше.