В Украину прибыли еще шесть гаубиц M109 из Латвии, уже смогли показать результаты в боях с оккупационной армией России.

Об этом 15 августа на своей странице в Twitter сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

Министр Резников добавил, что искренне благодарен латвийскому коллеге Артису Пабриксу и народу Латвии за непреклонную поддержку Украины.

6 more M109 howitzers that have recently arrived in �� from �� are already showing results on the battlefield. I‘m sincerely grateful to my �� colleague @Pabriks & the people of Latvia for their unwavering support.

Together we will win! pic.twitter.com/t5F3n7parJ

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 15, 2022