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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Удары по Харькову и подготовка РФ к провокациям на севере: что происходит на 174-й день войны (онлайн)

Удары по Харькову и подготовка РФ к провокациям на севере: что происходит на 174-й день войны (онлайн)

Россия снова обстреляла Запорожскую АЭС. Верховная Рада призвала мир осудить “акт ядерного терроризма” России на ЗАЭС.

Впоследствии ООН подтвердили, что готовы помочь отправить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, но если согласится Украина и РФ. Владимир Зеленский заявил, что если на АЭС будет радиационный инцидент, мир ощутит последствия – все будет зависеть от силы ветра.

В Генштабе ВСУ заявили, что украинские защитники отразили наступление оккупантов на шести направлениях.

Верховная Рада приняла закон о “таможенном безвизе” с Евросоюзом.

Утром и вечером оккупационные войска РФ снова обстреляли Харьков и еще десятки городов и сел в Украине.

В ООН смогли подтвердить гибель 5,5 тысячи гражданских лиц во время войны в Украине. Хотя прямо говорят, что их данные не полны, а реальное количество погибших значительно выше.

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01:04 - 16 августа

В Украину прибыли еще шесть гаубиц M109 из Латвии, уже смогли показать результаты в боях с оккупационной армией России.

Об этом 15 августа на своей странице в Twitter сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

– Еще шесть гаубиц M109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя, – написал министр обороны.

Министр Резников добавил, что искренне благодарен латвийскому коллеге Артису Пабриксу и народу Латвии за непреклонную поддержку Украины.

– Вместе мы победим! – добавил Алексей Резников.

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00:29 - 16 августа

На Херсонском направлении погиб еще один российский генерал в результате артиллерийского удара.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Однако он не уточнил подробности: имя генерала Российской Федерации, место удара и другие детали.

По информации от одного из инсайдеров InformNapalm, из оккупированной территории поступают неофициальные данные из других источников об ударах якобы в поселке Гавриловка.

По неподтвержденной информации, в Херсонской области в результате точного удара несколько старших офицеров из России (по меньшей мере два полковника и один генерал-майор) были тяжело ранены.

Источник: Фейгин Live

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