ВСУ нанесли потери РФ на Краматорском направлении и отбили наступления на Бахмутском
Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении активных наступательных и штурмовых действий в Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
На Краматорском направлении возле Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия, но понес потери и отступил.
– Пытался вести разведку боем возле Вершины, после огневого поражения – убежал. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцево, Майорска завершились потерями и уходом, — отметили в Генштабе.
На Авдеевском направлении россияне ведут наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.
В Генштабе добавили, что на Запорожском направлении войска РФ ведут наступление недалеко от Новомихайловки. А на Южнобужском направлении у россиян была неудачная попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 174-е сутки.
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