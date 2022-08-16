Август, 16 в 19:21

Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении активных наступательных и штурмовых действий в Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На Краматорском направлении возле Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия, но понес потери и отступил.

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– Пытался вести разведку боем возле Вершины, после огневого поражения – убежал. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцево, Майорска завершились потерями и уходом, — отметили в Генштабе.

На Авдеевском направлении россияне ведут наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.

В Генштабе добавили, что на Запорожском направлении войска РФ ведут наступление недалеко от Новомихайловки. А на Южнобужском направлении у россиян была неудачная попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 174-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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