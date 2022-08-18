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Факты / Украина

Канада предоставит Украине $351 млн на закупку топлива к отопительному сезону

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Украина получит от Канады 450 млн канадских долларов ($351 млн) помощи на закупку газа к отопительному сезону.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Очередной шаг солидарности от Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону, – отметил он.

Шмыгаль поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и вице-премьер-министра финансов этой страны Христи Фриланд за непоколебимую поддержку Украины в борьбе за демократию и свободу.

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Напомним, что 17 июля состоялось совещание по отопительному сезону и руководителям областей поручено создать резервные запасы материалов, оборудования и топлива.

Кроме того, в Минфине отметили, что в госбюджет Украины поступил от Канады 1 млрд канадских долларов ($773 млрд) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой.

Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного валютного фонда. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых. Для дополнительных траншей кредита сохранены указанные условия.

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