Канада надасть Україні $351 млн на закупівлю палива до опалювального сезону

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Україна отримає від Канади 450 млн канадських доларів ($351 млн) допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Черговий крок солідарності від Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону, – зазначив він.

Шмигаль подякував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та віцепрем’єр-міністру фінансів цієї країни Христі Фріланд за непохитну підтримку України у боротьбі за демократію та свободу.

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Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. Дякую @JustinTrudeau, @cafreeland й усьому ???????? народу за непохитну підтримку ???????? в боротьбі за свободу та демократію. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 17, 2022

Нагадаємо, що 17 липня відбулася нарада щодо опалювального сезону і керівникам областей доручено створити резервні запаси матеріалів, обладнання та палива.

Крім того, у Мінфіні України зазначили, що до держбюджету України надійшов від Канади 1 млрд канадських доларів ($773 млрд) у рамках кредитного договору між Україною та Канадою.

Це перші кошти, які Україна одержала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду. Термін погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних. Для додаткових траншів кредиту збережено зазначені умови.