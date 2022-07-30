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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина сможет получить от Канады дополнительные $350 млн кредита

Марта Бондаренко, редактор ленты
Украина сможет получить от Канады дополнительные $350 млн кредита
Фото: Dreamstime

Украина направит $350 млн кредита от Канады на социальные и гуманитарные платежи.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Эти средства поступят в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности, на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей.

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Минфин разработал проект постановления по увеличению суммы льготного кредита на 450 млн канадских долларов ($351 млн) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой.

Таким образом, сумма заимствований составит 1,45 млрд канадских долларов ($1,131 млрд). Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Напомним, что 17 июня в госбюджет Украины поступило 1 млрд канадских долларов кредита на льготных условиях.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что правительство страны намерено ввести новые санкции против экономики России.

Источник: Минфин
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