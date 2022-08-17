Выдали более 700 разрешений на оружие: СБУ довела до суда дело топ-чиновников МВД

Август, 17 в 14:02

Служба безопасности закончила досудебное расследование относительно преступной организации, которую создал и возглавил первый экс-заместитель начальника Департамента превентивной деятельности МВД.

На момент разоблачения в 2021 году он и его сообщники находились на официальных должностях и наладили масштабную схему поборов с украинцев за выдачу разрешительных документов на покупку и хранение оружия, в том числе огнестрельного.

В течение 2020-2021 годов они безосновательно выдали более 700 разрешений, за которые получили миллионные доходы.

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По материалам СБУ арестованы банковские счета экс-чиновника в размере более 10 млн грн, которые он получил незаконным путем.

В преступную организацию входило еще 4 руководителя подразделений контроля за оборотом оружия Нацполиции в Киеве и других регионах.

Всем участникам преступной схемы сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса.

Обвинительный акт направлен в суд.

Источник: СБУ