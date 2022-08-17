Видали понад 700 дозволів на зброю: СБУ довела до суду справу топпосадовців МВС

Серпень, 17 в 14:02

Служба безпеки закінчила досудове розслідування щодо злочинної організації, яку створив і очолив перший ексзаступник начальника Департаменту превентивної діяльності МВС.

На момент викриття у 2021 році він та його спільники обіймали офіційні посади і налагодили масштабну схему “поборів” з українців за видачу дозвільних документів на купівлю і зберігання зброї, зокрема вогнепальної.

Упродовж 2020-2021 років вони безпідставно видали понад 700 дозволів, за які отримали мільйонні прибутки.

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За матеріалами СБУ арештовано банківські рахунки ексвисокопосадовця у розмірі понад 10 млн грн, які він отримав незаконним шляхом.

До злочинної організації входило ще четверо керівників підрозділів контролю за обігом зброї Нацполіції в Києві та інших регіонах.

Усім учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Джерело: СБУ