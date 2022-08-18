Привел в Киев 120 единиц техники врага: СБУ задержала агента Кремля из Сумской области
СБУ задержала агента РФ из Сумской области, который в первые дни оккупации привел к окрестностям Киева более 120 единиц техники врага.
— С первых дней временной оккупации региона он начал активно сотрудничать с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев. А после освобождения Сумской области агент продолжил сотрудничать с ФСБ РФ и выполнять задачи своих кураторов. Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении Сил обороны в регионе, — говорится в сообщении СБУ.
Уточняется, что этот человек передавал ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности, а для коммуникации использовал закрытые каналы электронной связи.
— Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщает СБУ.
Источник: СБУ