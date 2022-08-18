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Факты / Украина

Привел в Киев 120 единиц техники врага: СБУ задержала агента Кремля из Сумской области

Малиновская Ангелина, редактор ленты
СБУ, Служба безпеки України
Фото: Depositphotos

СБУ задержала агента РФ из Сумской области, который в первые дни оккупации привел к окрестностям Киева более 120 единиц техники врага.

— С первых дней временной оккупации региона он начал активно сотрудничать с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев. А после освобождения Сумской области агент продолжил сотрудничать с ФСБ РФ и выполнять задачи своих кураторов. Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении Сил обороны в регионе, — говорится в сообщении СБУ.

Уточняется, что этот человек передавал ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности, а для коммуникации использовал закрытые каналы электронной связи.

— Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщает СБУ.

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Источник: СБУ

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