Привів до Києва 120 одиниць техніки ворога: СБУ затримала агента Кремля із Сумщини
СБУ затримала агента РФ із Сумської області, який у перші дні окупації призвів до околиць Києва понад 120 одиниць техніки ворога.
– З перших днів тимчасової окупації регіону він почав активно співпрацювати з ворогом, запропонувавши стати провідником та показати безпечні шляхи до Києва. А після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати з ФСБ РФ та виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місцезнаходження, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні, – йдеться у повідомленні СБУ.
Уточнюється, що ця людина передавала ФСБ координати військових об’єктів із прив’язкою до місцевості, а для комунікації використовувала закриті канали електронного зв’язку.
– Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – повідомляє СБУ.
Джерело: СБУ