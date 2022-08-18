Привів до Києва 120 одиниць техніки ворога: СБУ затримала агента Кремля із Сумщини

Серпень, 18 в 16:10

СБУ затримала агента РФ із Сумської області, який у перші дні окупації призвів до околиць Києва понад 120 одиниць техніки ворога.

– З перших днів тимчасової окупації регіону він почав активно співпрацювати з ворогом, запропонувавши стати провідником та показати безпечні шляхи до Києва. А після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати з ФСБ РФ та виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місцезнаходження, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні, – йдеться у повідомленні СБУ.

Уточнюється, що ця людина передавала ФСБ координати військових об’єктів із прив’язкою до місцевості, а для комунікації використовувала закриті канали електронного зв’язку.

– Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – повідомляє СБУ.

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Джерело: СБУ