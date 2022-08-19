10 судов с украинским зерном готовятся к выходу из портов Одессы — Кубраков

Август, 19 в 17:11

10 судов с украинским зерном загружаются и готовятся к выходу из портов Одесса, Черноморск и Южный.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков после визита в Одессу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

— Есть более 40 заявок на заход в украинские порты. Сегодня вместе с Антониу Гутерришем посетили Одесский порт, а также смогли увидеть процесс загрузки украинской пшеницей балкера KUBROSLI. За время действия Зерновой инициативы из трех портов Большой Одессы уже отправлено 25 судов. На их борту 630 тыс. тонн агропродукции. Да, все еще есть много вещей, которые следует усовершенствовать, но мы на правильном пути, – написал он.

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Кубраков добавил, что особое внимание уделяется экспорту продовольствия для африканских стран.

– Вчера вышел очередной балкер I MARIA, на его борту 33 тыс. тонн агропродукции для севера континента. Не останавливаемся и уже обсуждаем с ООН и Турцией расширение и усиление Инициативы, – написал он.

Напомним, что во время официального визита в Одессу Антониу Гутерриш отметил важность обеспечения доступа как к украинской, так и российской продукции.

Также Гутерриш в очередной раз отметил важность демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС.

Фото: Александр Кубраков