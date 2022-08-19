Серпень, 19 в 15:46

У п’ятницю, 19 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з офіційним візитом до Одеси.

Він відвідав Одеський порт, звідки експортується зерно в рамках стамбульської угоди.

– Дуже сумно бачити, як значні потужності цього великого порту не використовуються повністю. Мені сумно, тому що не реалізується той потенціал, який цей порт, це місто має для вашої країни, для вашого регіону. Я сподіваюся, що скоро зможу повернутися й побачити, що всі термінали завантажені й що в місті кипить життя, — зазначив Гутерреш.

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Гутерреш відзначив важливість забезпечення доступу як до української, так і до російської продукції.

– Отримання більше їжі та добрива від України та Росії є важливим для ринків товарів та цін. Інші частини теж важливі, і ми захищаємо доступ до російських ринків їжі та добрива, які не перебувають під санкціями. Це важливо для уряду та приватного сектору – вивести їх на ринок, – сказав він.

Також Гутерреш вкотре наголосив на важливості демілітаризації території довкола Запорізької АЕС.

В Одесі генсека супроводжував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

– Сьогодні в трьох портах Одещини 10 суден готові до завантаження. Ми очікуємо, що зможемо отримати 40 заявок на захід до Одеського порту ще суден. Тож я радий відзвітувати, що ініціатива працює, – зазначив міністр.

Нагадаємо, що у четвер, 18 серпня, Антоніу Гутерреш провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Львові.

Вони обговорили низку тем, зокрема зерновий коридор, примусову депортацію українців, бійців і медиків у полоні РФ. Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.