10 суден з українським зерном готуються до виходу з портів Одеси – Кубраков

Серпень, 19 в 17:11

10 суден з українським зерном завантажуються та готуються до виходу з портів Одеса, Чорноморськ та Південний.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після візиту в Одесу з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

– Маємо більше 40 заявок на захід до українських портів. Сьогодні разом з Антоніу Гуттерешем, відвідали Одеський порт, а також змогли побачити процес завантаження українською пшеницею балкера KUBROSLI. За час дії Зернової ініціативи з трьох портів Великої Одеси вже відправлено 25 суден. На їхньому борту 630 тис. тонн агропродукції. Так, все ще є багато речей, які варто вдосконалити, але ми на правильному шляху, – написав він.

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Кубраков додав, що особлива увага приділяється експорту продовольства для африканських країн.

– Вчора вийшов черговий балкер I MARIA, на його борту 33 тис. тонн агропродукції для півночі континенту. Не зупиняємось і уже обговорюємо з ООН та Туреччиною розширення та підсилення Ініціативи, – написав він.

Нагадаємо, що під час офіційного візиту в Одесу Антоніу Гутерреш відзначив важливість забезпечення доступу як до української, так і до російської продукції.

Також Гутерреш вкотре наголосив на важливості демілітаризації території довкола Запорізької АЕС.

Фото: Олександр Кубраков