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Факты / Украина

Оккупанты за продукты выманивают данные о мужчинах для принудительной мобилизации — Гайдай

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Оккупанты за продукты выманивают данные о мужчинах для принудительной мобилизации — Гайдай
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированных городах Луганской области россияне прибегают к новым методам принудительной мобилизации.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, захватчики обходят многоэтажки, втираются в доверие к пожилым людям и предлагают им небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.

Оккупанты остаются на дежурство возле закрытых подъездов и ждут, что кто-то из мужчин либо выйдет, либо попытается вернуться домой.

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Также, по словам главы Луганской ОВА, большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается внутри городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они и охотятся.

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Сергей Гайдай добавил, что российские оккупанты выжигают землю на въездах в Луганскую область, потому что не могут преодолеть эти несколько километров.

За последнюю ночь они выпустили три ракеты, четыре раза применили реактивную и ствольную артиллерию, дважды – минометы, еще два раза отбиты танковые наступления врага.

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