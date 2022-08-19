Отримав паспорт “ЛНР” – йди на фронт: окупанти проводять примусову мобілізацію

Серпень, 19 в 8:46

Російські окупанти проводять примусову мобілізацію в захоплених влітку містах. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупувавши міста та села Луганщини, росіяни спочатку стверджували, що примусова мобілізація проводитиметься тільки на захоплених у 2014 році територіях.

Але чоловіки поступово зникали у Старобільську, Біловодську і навіть у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську. Деякі встигали сказати рідним, що начебто їдуть у справах до Луганська, але не повернулися й дотепер.

Зараз дивляться

– Коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки дійсно почали закінчуватися, примусову мобілізацію вирішили проводити по всій території Луганщини. Днями видали навіть відповідне “розпорядження”. Отримав паспорт “ЛНР”, які ледве не вулицями розвозили навесні та влітку, – йди на фронт, – пояснив Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, росіяни намагаються посилили наступ на Бахмут, тому очікують на нові сили в піхоті, щоб зменшити власні втрати.