Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Отримав паспорт “ЛНР” – йди на фронт: окупанти проводять примусову мобілізацію

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Отримав паспорт “ЛНР” – йди на фронт: окупанти проводять примусову мобілізацію
Фото: Depositphotos

Російські окупанти проводять примусову мобілізацію в захоплених влітку містах. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупувавши міста та села Луганщини, росіяни спочатку стверджували, що примусова мобілізація проводитиметься тільки на захоплених у 2014 році територіях.

Але чоловіки поступово зникали у Старобільську, Біловодську і навіть у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську. Деякі встигали сказати рідним, що начебто їдуть у справах до Луганська, але не повернулися й дотепер.

Зараз дивляться

– Коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки дійсно почали закінчуватися, примусову мобілізацію вирішили проводити по всій території Луганщини. Днями видали навіть відповідне “розпорядження”. Отримав паспорт “ЛНР”, які ледве не вулицями розвозили навесні та влітку, – йди на фронт, – пояснив Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, росіяни намагаються посилили наступ на Бахмут, тому очікують на нові сили в піхоті, щоб зменшити власні втрати.

Читайте
Окупанти за продукти виманюють дані про чоловіків для примусової мобілізації - Гайдай

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка