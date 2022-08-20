Август, 20 в 18:39

Российская армия столкнулась с ударами ракет AGM-88 HARM. Вооруженные силы Украины вероятно спровоцировали “хлопок” в Крыму именно этим вооружением, предоставленным западными партнерами.

Эти ракеты уже успели ударить по системе противовоздушной обороны российской армии. Об этом свидетельствуют публикации оккупантов в соцсетях, на которых зафиксированы обломки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.

Идентифицировать ракету помогла надпись на части с хвостовым оперением. Обломки ракет нашли на позициях российских кафиров, поэтому вероятнее всего Воздушные Силы ВСУ ударили по системам ПВО РФ.

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Ракета AGM-88 HARM: общие сведения

AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) – американская высокоскоростная тактическая противорадиационная ракета класса “воздух-земля”, предназначенная для наведения на электронные передатчики радиолокационных систем “земля-воздух”.

AGM-88 может обнаружить, атаковать и уничтожить радиолокационную антенну или передатчик при минимальном участии экипажа. Пропорциональная система наведения, нацеленная на радиолокационное излучение противника, имеет неподвижную антенну и головку искателя в носовой части ракеты.

Бездымный твердотопливный ракетный двигатель с ускорителем приводит ракету в движение на скорости свыше 2 Маха (около 2,4 тыс. км/ч).

Характеристики

Ракеты имеют пассивную головку радиолокации.

Дальность действия – от 25 до 150 км.

Длина ракеты – 4,17 метра.

Диаметр – 0,25 метра.

Первоначально AGM-88 HARM была разработана компанией Texas Instruments в качестве замены другому виду ракет, но впоследствии производство было передано корпорации Raytheon, когда она приобрела оборонный производственный бизнес Texas Instruments.

AGM-88 HARM была разработана для запуска американских и некоторых европейских самолетов. Данные о том, что ракета применялась с помощью советских самолетов, отсутствуют.