Серпень, 20 в 18:39

Російська армія зіткнулася з ударами ракет AGM-88 HARM. Збройні сили України найімовірніше спричинили “бавовну” у Криму саме цим озброєнням, наданим західними партнерами.

Ці ракети вже встигли уразити систему протиповітряної оборони російської армії. Про це свідчать публікації окупантів у соцмережах, на яких зафіксовано уламки американської протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM.

Ідентифікувати ракету допоміг напис на частині з хвостовим оперенням. Уламки ракет знайшли на позиціях російських окупантів, тому найімовірніше Повітряні Сили ЗСУ вдарили по системах ППО РФ.

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Ракета AGM-88 HARM: загальні відомості

AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) – американська високошвидкісна тактична протирадіаційна ракета класу “повітря-земля”, призначена для наведення на електронні передавачі радіолокаційних систем “земля-повітря”.

AGM-88 може виявити, атакувати та знищувати радіолокаційну антену або передавач за мінімальної участі екіпажу. Пропорційна система наведення, націлена на радіолокаційні випромінювання противника, має нерухому антену та голівку шукача в носовій частині ракети.

Бездимний твердопаливний ракетний двигун з прискорювачем приводить ракету в рух на швидкості понад 2 Маха (близько 2,4 тис. км/год).

Характеристики

Ракети мають пасивну головку радіолокації.

Дальність дії — від 25 до 150 км.

Довжина ракети — 4,17 метра.

Діаметр — 0,25 метра.

Спочатку AGM-88 HARM була розроблена компанією Texas Instruments як заміна іншому виду ракет, але згодом виробництво було передано корпорації Raytheon, коли вона придбала оборонний виробничий бізнес Texas Instruments.

AGM-88 HARM була розроблена для запуску з американських та деяких європейських літаків. Дані про те, що ракета застосовувалась за допомогою радянських літаків, відсутні.