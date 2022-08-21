В Черном море находятся пять российских кораблей с 36 ракетами Калибр
Россия держит в Черном море на боевом дежурстве пять кораблей с 36 ракетами типа Калибр на борту. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
А в Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на дежурстве до четырех кораблей и катеров, в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет Калибр.
По данным ВМС, за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю – 38 судов, из них девять двигались от пролива Босфор;
- к Черному морю – 33 судов, из которых 11 продолжили движение в направлении Босфора.
В то же время РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Пододяк заявил, что Россия попытается 23 августа и в День Независимости увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами ряда украинских городов, в том числе Киева.