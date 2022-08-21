В Черном море находятся пять российских кораблей с 36 ракетами Калибр

Август, 21 в 13:20

Россия держит в Черном море на боевом дежурстве пять кораблей с 36 ракетами типа Калибр на борту. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

А в Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на дежурстве до четырех кораблей и катеров, в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет Калибр.

По данным ВМС, за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

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к Азовскому морю – 38 судов, из них девять двигались от пролива Босфор;

к Черному морю – 33 судов, из которых 11 продолжили движение в направлении Босфора.

В то же время РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Пододяк заявил, что Россия попытается 23 августа и в День Независимости увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами ряда украинских городов, в том числе Киева.