У Чорному морі знаходяться п’ять російських кораблів із 36 ракетами Калібр

Серпень, 21 в 13:20

Росія тримає зараз у Чорному морі на бойовому чергуванні п’ять кораблів із 36 ракетами типу Калібр на борту. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

А в Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на чергуванні до чотирьох кораблів та катерів, у Середземному морі – п’ять носіїв крилатих ракет Калібр.

За даними ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

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до Азовського моря – 38 суден, з них дев’ять рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 33 суден, з яких 11 продовжили рух у напрямку Босфору.

Водночас РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Пододяк заявив, що Росія спробує 23 серпня і на День Незалежності збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки українських міст, зокрема Києва.