Российским командирам приходится стимулировать боевиков деньгами – британская разведка
Российские командиры, вероятно, прибегают к прямым финансовым стимулам вспомогательных сил, которыми РФ усиливает свои регулярные войска на Донбассе.
Такое предположение разведка Минобороны Великобритании выразила в своей сводке 22 августа.
В то же время, добавляют в оборонном ведомстве, некоторые боевые подразделения не являются надежными для наступательных операций.
В частности, в Минобороны Великобритании сослались на распространенное в социальных сетях видео, на кадрах которого боевики подразделения так называемой ЛНР отказываются принимать участие в наступательных операциях в Донецкой области.
– Боевики утверждали, что исполнили свой долг по обеспечению контроля “ЛНР” над всей Луганской областью и не желают воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивание со стороны высшего командования, – отмечают британские разведчики.
Проблемы, с которыми сталкивается РФ, считают в Минобороны Великобритании, являются следствием того, что у России – ограниченные полномочия для правового принуждения, потому что квалифицировала войну как “специальную военную операцию”.
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Источник: Ministry of Defence