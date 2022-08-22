Август, 22 в 11:06

Российские командиры, вероятно, прибегают к прямым финансовым стимулам вспомогательных сил, которыми РФ усиливает свои регулярные войска на Донбассе.

Такое предположение разведка Минобороны Великобритании выразила в своей сводке 22 августа.

В то же время, добавляют в оборонном ведомстве, некоторые боевые подразделения не являются надежными для наступательных операций.

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В частности, в Минобороны Великобритании сослались на распространенное в социальных сетях видео, на кадрах которого боевики подразделения так называемой ЛНР отказываются принимать участие в наступательных операциях в Донецкой области.

– Боевики утверждали, что исполнили свой долг по обеспечению контроля “ЛНР” над всей Луганской областью и не желают воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивание со стороны высшего командования, – отмечают британские разведчики.

Проблемы, с которыми сталкивается РФ, считают в Минобороны Великобритании, являются следствием того, что у России – ограниченные полномочия для правового принуждения, потому что квалифицировала войну как “специальную военную операцию”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 180-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence