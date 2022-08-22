Російським командирам доводиться стимулювати бойовиків грошима – британська розвідка

Серпень, 22 в 11:06

Російські командири, імовірно, вдаються до прямих фінансових стимулів допоміжних сил, якими РФ посилює своїх регулярні війська на Донбасі.

Таке припущення розвідка Міноборони Великої Британії висловила у своєму зведенні 22 серпня.

Водночас, додають в оборонному відомстві, деякі бойові підрозділи є ненадійними для наступальних операцій.

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Зокрема, у Міноборони Великої Британії послались на поширене в соціальних мережах відео, на кадрах якого бойовики підрозділу так званої ЛНР відмовляються брати участь у наступальних операціях у Донецькій області.

– Бойовики стверджували, що виконали свій обов’язок із забезпечення контролю “ЛНР” над усією Луганською областю і не бажають воювати в Донецькій області, попри погрози та залякування з боку вищого командування, – зазначають британські розвідники.

Проблеми, з якими стикається РФ, вважають у Міноборони Великої Британії, є наслідком того, що Росія має обмежені повноваження для правового примусу, бо кваліфікувала війну як “спеціальну військову операцію”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence