В войне с РФ погибли почти 9 тыс. украинских героев — Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в войне с российскими оккупантами погибли почти 9 тыс. украинских военных.

– В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие — наши маленькие дети, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите как возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех почти 9 тыс. героев, которые погибли, – сказал он на форуме Защитники. Перекличка.