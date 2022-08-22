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Факты / Украина

В войне с РФ погибли почти 9 тыс. украинских героев — Залужный

Валентина Летяк, редактор ленты
В войне с РФ погибли почти 9 тыс. украинских героев — Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в войне с российскими оккупантами погибли почти 9 тыс. украинских военных.

– В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие — наши маленькие дети, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите как возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех почти 9 тыс. героев, которые погибли, –  сказал он на форуме Защитники. Перекличка.

По данным Генштаба, с 24 февраля ВСУ уничтожили 45 400 российских оккупантов, из которых 200 – за последние сутки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 180-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Валерій Залужний

 

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