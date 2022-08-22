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Факти / Україна

У війні з РФ загинуло майже 9 тис. українських героїв – Залужний

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У війні з РФ загинуло майже 9 тис. українських героїв – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що у війні з російськими окупантами загинули майже 9 тис. українських військових.

– У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці і не лише ті, хто взяв до рук зброю – наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони дійсно нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту як біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, так і тут, бо їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули, – сказав він на форумі Захисники. Перекличка.

За даними Генштабу, з 24 лютого ЗСУ знищили 45 400 російськи окупнантів, з яких 200 – за останню добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Валерій Залужний

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