У війні з РФ загинуло майже 9 тис. українських героїв – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що у війні з російськими окупантами загинули майже 9 тис. українських військових.

– У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці і не лише ті, хто взяв до рук зброю – наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони дійсно нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту як біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, так і тут, бо їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули, – сказав він на форумі Захисники. Перекличка.