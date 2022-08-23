Август, 23 в 12:23

В Киеве днем, 22 августа, жители наблюдали странное задымление воздуха. Это оказался смог. Это природное явление легко спутать с туманом.

Причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.

Что такое смог и как его отличить от обычного тумана — далее в материале.

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Что такое смог

Смог — это чрезмерное загрязнение воздуха вредными веществами, которые выделяются вследствие работы промышленных производств, транспортом и теплопроизводящими установками при определенных погодных условиях.

Смог может образовываться практически при любых климатических условиях в крупных городах и индустриальных центрах с сильным загрязнением воздуха.

Причиной смога в Киеве стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.

— Спутниковая информация подтверждает локализацию и перемещение пыли именно в наш регион. За синоптическими расчетам, на улучшение ситуации, очистки воздуха можно рассчитывать лишь за несколько дней, — рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Наиболее вреден смог в теплые периоды года, в солнечную безветренную погоду, когда верхние слои воздуха достаточно теплые, чтобы останавливать вертикальную циркуляцию воздушных масс.

Это явление часто встречается в городах, защищенных от ветров естественными преградами — горами.

Туман или смог

Туман — атмосферное явление, скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частичками водяного пара. Смог же это не просто туман, а ядовитая его смесь с продуктами горения сухой травы, листьев.

Смог образовывается, когда влага смешивается с газами, с мелкодисперсной пылью, и все это вместе с ночной инверсией (теплый воздух прижимает холодный к земле, не может выветриться несколько дней, — Ред.).

Чем опасен смог

Смог является большой проблемой во многих мегаполисах мира. Он может стать причиной одышки, затруднения и остановки дыхания, бессонницы, головных болей, кашля.

Смог провоцирует воспаление слизистых оболочек глаз, носа и гортани, снижение иммунитета.

Число госпитализаций, рецидивов и смертей от респираторных и сердечных заболеваний в период смога возрастает.

В зоне риска прежде всего дети, пожилые люди и люди с пороками сердца и легких, больные бронхитом, астмой, эмфиземой.

Что стоит сделать украинцам

Как сообщает КГГА, в городе зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли).

Источник образования пыли находится за территориальными пределами Киева.

Поэтому жителей Киева призывают:

закрыть окна дома;

не выходить на улицу без необходимости;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

В КГГА отмечают, что смог может вызвать головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.