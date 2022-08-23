Чем отличается смог от тумана и какая опасность
В Киеве днем, 22 августа, жители наблюдали странное задымление воздуха. Это оказался смог. Это природное явление легко спутать с туманом.
Причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.
Что такое смог и как его отличить от обычного тумана — далее в материале.
Что такое смог
Смог — это чрезмерное загрязнение воздуха вредными веществами, которые выделяются вследствие работы промышленных производств, транспортом и теплопроизводящими установками при определенных погодных условиях.
Смог может образовываться практически при любых климатических условиях в крупных городах и индустриальных центрах с сильным загрязнением воздуха.
Причиной смога в Киеве стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.
— Спутниковая информация подтверждает локализацию и перемещение пыли именно в наш регион. За синоптическими расчетам, на улучшение ситуации, очистки воздуха можно рассчитывать лишь за несколько дней, — рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
Наиболее вреден смог в теплые периоды года, в солнечную безветренную погоду, когда верхние слои воздуха достаточно теплые, чтобы останавливать вертикальную циркуляцию воздушных масс.
Это явление часто встречается в городах, защищенных от ветров естественными преградами — горами.
Туман или смог
Туман — атмосферное явление, скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частичками водяного пара. Смог же это не просто туман, а ядовитая его смесь с продуктами горения сухой травы, листьев.
Смог образовывается, когда влага смешивается с газами, с мелкодисперсной пылью, и все это вместе с ночной инверсией (теплый воздух прижимает холодный к земле, не может выветриться несколько дней, — Ред.).
Чем опасен смог
Смог является большой проблемой во многих мегаполисах мира. Он может стать причиной одышки, затруднения и остановки дыхания, бессонницы, головных болей, кашля.
Смог провоцирует воспаление слизистых оболочек глаз, носа и гортани, снижение иммунитета.
Число госпитализаций, рецидивов и смертей от респираторных и сердечных заболеваний в период смога возрастает.
В зоне риска прежде всего дети, пожилые люди и люди с пороками сердца и легких, больные бронхитом, астмой, эмфиземой.
Что стоит сделать украинцам
Как сообщает КГГА, в городе зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли).
Источник образования пыли находится за территориальными пределами Киева.
Поэтому жителей Киева призывают:
- закрыть окна дома;
- не выходить на улицу без необходимости;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
В КГГА отмечают, что смог может вызвать головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.