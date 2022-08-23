Серпень, 23 в 12:23

У Києві вдень, 22 серпня, мешканці спостерігали дивне задимлення повітря. Це виявився смог. Це природне явище легко сплутати з туманом.

Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.

Що таке смог і як його відрізнити від звичайного туману – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Що таке смог

Смог – це надмірне забруднення повітря шкідливими речовинами, які виділяються внаслідок діяльності промислових виробництв, транспорту за певних погодних умов.

Смог може утворюватися практично за будь-яких кліматичних умов у великих містах та індустріальних центрах з сильним забрудненням повітря.

Причиною смогу в Києві стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.

– Супутникова інформація підтверджує локалізацію та переміщення пилу саме до нашого регіону. За синоптичними розрахунками, на покращення ситуації, очищення повітря можна розраховувати лише за кілька днів, – розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Найшкідливіший смог у теплі періоди року, у сонячну безвітряну погоду, коли верхні шари повітря досить теплі, щоб зупиняти вертикальну циркуляцію повітряних мас.

Це явище часто трапляється у містах, захищених від вітрів природними перешкодами – горами.

Туман або смог

Туман – атмосферне явище, скупчення води у повітрі, утворене найдрібнішими частинками водяної пари. Смог – це не просто туман, а отруйна його суміш з продуктами горіння сухої трави, листя тощо.

Смог утворюється, коли волога змішується з газами, з дрібнодисперсним пилом, і все це разом з нічною інверсією (тепле повітря притискає холодне до землі, не може вивітритися кілька днів, – Ред.).

Чим небезпечний смог

Смог є великою проблемою у багатьох мегаполісах світу. Він може стати причиною задишки, ускладнення і зупинки дихання, безсоння, головного болю, кашлю. Смог провокує запалення слизових оболонок очей, носа і гортані, зниження імунітету.

Кількість госпіталізацій, рецидивів і смертей від респіраторних і серцевих захворювань у період смогу зростає.

У зоні ризику насамперед діти, люди похилого віку і люди з вадами серця і легенів, хворі бронхітом, астмою, емфіземою.

Що варто зробити українцям

Як повідомляє КМДА, у місті зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу).

Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами Києва.

Тому мешканців Києва закликають:

закрити вікна вдома;

не виходити на вулицю без необхідності;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У КМДА зазначають, що смог може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані.