Чим відрізняється смог від туману і яка небезпека
У Києві вдень, 22 серпня, мешканці спостерігали дивне задимлення повітря. Це виявився смог. Це природне явище легко сплутати з туманом.
Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.
Що таке смог і як його відрізнити від звичайного туману – далі у матеріалі.
Що таке смог
Смог – це надмірне забруднення повітря шкідливими речовинами, які виділяються внаслідок діяльності промислових виробництв, транспорту за певних погодних умов.
Смог може утворюватися практично за будь-яких кліматичних умов у великих містах та індустріальних центрах з сильним забрудненням повітря.
Причиною смогу в Києві стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.
– Супутникова інформація підтверджує локалізацію та переміщення пилу саме до нашого регіону. За синоптичними розрахунками, на покращення ситуації, очищення повітря можна розраховувати лише за кілька днів, – розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
Найшкідливіший смог у теплі періоди року, у сонячну безвітряну погоду, коли верхні шари повітря досить теплі, щоб зупиняти вертикальну циркуляцію повітряних мас.
Це явище часто трапляється у містах, захищених від вітрів природними перешкодами – горами.
Туман або смог
Туман – атмосферне явище, скупчення води у повітрі, утворене найдрібнішими частинками водяної пари. Смог – це не просто туман, а отруйна його суміш з продуктами горіння сухої трави, листя тощо.
Смог утворюється, коли волога змішується з газами, з дрібнодисперсним пилом, і все це разом з нічною інверсією (тепле повітря притискає холодне до землі, не може вивітритися кілька днів, – Ред.).
Чим небезпечний смог
Смог є великою проблемою у багатьох мегаполісах світу. Він може стати причиною задишки, ускладнення і зупинки дихання, безсоння, головного болю, кашлю. Смог провокує запалення слизових оболонок очей, носа і гортані, зниження імунітету.
Кількість госпіталізацій, рецидивів і смертей від респіраторних і серцевих захворювань у період смогу зростає.
У зоні ризику насамперед діти, люди похилого віку і люди з вадами серця і легенів, хворі бронхітом, астмою, емфіземою.
Що варто зробити українцям
Як повідомляє КМДА, у місті зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу).
Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами Києва.
Тому мешканців Києва закликають:
- закрити вікна вдома;
- не виходити на вулицю без необхідності;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
У КМДА зазначають, що смог може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані.