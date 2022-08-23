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Факты / Украина

Дугина была первой: Данилов заявил, что ФСБ готовит серию терактов в самой РФ

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Дугина была первой: Данилов заявил, что ФСБ готовит серию терактов в самой РФ

Россия сейчас остро нуждается в мобилизации населения, поэтому она устраивает теракты на своей территории, чтобы сплотить людей против Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– В России падает поддержка войны. Кремль нуждается во всеобщей мобилизации. Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских, – отметил он.

Данилов добавил, что подрыв автомобиля дочери идеолога “русского мира” Александра Дугина Дарьи — это только первый шаг на этом пути.

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Напомним, что 22 августа российская ФСБ обвинила в убийстве Дарьи Дугиной украинские спецслужбы. По ее словам, исполнителем якобы была гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения покушения якобы сбежала в Эстонию. Более того, она якобы проходила службу в составе украинского батальона Азов.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, подрыв автомобиля с Дугиной свидетельствует о начале внутреннего развала РФ. В частности, в стране начинают битву разные политические группировки.

Фото: СНБО

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