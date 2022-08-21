Август, 21 в 1:05

Под Москвой был взорван джип с Дарьей Дугиной, дочерью российского философа и идеолога рашизма Александра Дугина.

В российских медиа пишут, что от авто почти ничего не осталось, а девушка погибла на месте.

Сообщается, что взрыв в автомобиле Дарьи Дугиной произошел в районе поселка Большие Вязьомы. По предварительным данным, автомобиль взорвался во время движения.

Сейчас смотрят

В подтверждение данных о гибели дочери кремлевского идеолога СМИ пишут, что был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, владелицей которой была Дарья Дугина.

По данным российских СМИ, Дарья Дугина возвращалась с фестиваля “Традиция”. Вместе с Дарьей Дугиной в машине должен был ехать отец Александр Дугин. Однако в последний момент отец якобы сел в другой автомобиль.

Со временем в сети опубликовали видео, на котором можно увидеть самого кремлевского идеолога.

Сам Александр Дугин неоднократно упоминался в СМИ как личный идеолог президента РФ Владимира Путина и Кремля, который отстаивал концепцию единого пространства господства России так называемого Евразийства. Кроме того, Дугин считается одним из разработчиков концепции “Новороссии”, которая должна выступать идейным фундаментом для попытки оккупации восточных и южных территорий Украины в 2014 году.

Дарья Дугина (Платонова) родилась в 1992 году. Окончила философский факультет Московского государственного университета и была политическим обозревателем Международного евразийского движения. Неоднократно была замечена в продвижении идей Евразийства и чтении лекций по этой же тематике.

В июле этого года Дарья Дугина попала под западные санкции, поскольку она оказывала “поддержку и продвигала политику или действия, которые дестабилизируют Украину”.