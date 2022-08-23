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Факти / Україна

Дугіна була першою: Данілов заявив, що ФСБ готує серію терактів у самій РФ

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Дугіна була першою: Данілов заявив, що ФСБ готує серію терактів у самій РФ

Росія наразі гостро потребує мобілізації населення, тому вона влаштовує теракти на своїй території, щоб згуртувати людей проти України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних, – зазначив він.

Данілов додав, що підрив автомобіля доньки ідеолога “руского міра” Олександра Дугіна Дарʼї — це лише перший крок на цьому шляху.

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Нагадаємо, що 22 серпня російська ФСБ звинуватила у вбивстві Дар’ї Дугіної українські спецслужби. За її словами, виконавцем ніби-то була громадянка України Наталія Вовк, яка після скоєння замаху нібито втекла до Естонії. Ба більше, вона нібито проходила службу у складі українського батальйону Азов.

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, підрив авто з Дугіною свідчить про початок внутрішнього розвалу РФ. Зокрема, в країні починають битву різні політичні угруповання.

Фото: РНБО 

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