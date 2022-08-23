Экс-глава КСУ Тупицкий объявлен в розыск по еще одному делу

Август, 23 в 12:16

Бывший председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий уже второй раз с начала года объявлен в международный розыск. Такое решение 23 августа принял Голосеевский райсуд Киева, а также заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ГБР говорят, что это судебное решение позволит Украине ходатайствовать об экстрадиции Тупицкого, который, вероятно, сейчас находится в Австрии, куда незаконно уехал 17 марта.

На этот раз объявление в розыск связано с обвинением Тупицкого в подстрекательстве к несанкционированному вмешательству в работу автоматизированной системы Клиент Казначейства – Казначейство и пособничество такому вмешательству со стороны главного бухгалтера КСУ (части 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 УКУ).

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5 ноября 2021 года работники ГБР направили в суд обвинительный акт по этому делу.

27 мая 2022 года Тупицкого объявили в международный розыск первый раз. Основанием стали материалы ГБР об установлении его местонахождения в Австрии.

По данным следствия, в октябре 2018-го в одном из кафе Киева Тупицкий, который на тот момент был заместителем председателя КСУ, подкупил свидетеля в уголовном производстве в отношении бывшего главы Высшего хозяйственного суда.

Кроме того, Тупицкий в 2018-2019 годах дал ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, находящегося в городе Зугресе Донецкой области.