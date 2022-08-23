Ексголову КСУ Тупицького оголошено у розшук у ще одній справі

Серпень, 23 в 12:16

Колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького вже вдруге з початку року оголошено у міжнародний розшук. Таке рішення 23 серпня ухвалив Голосіївський райсуд Києва, а також заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ДБР кажуть, що це судове рішення дозволить Україні клопотати про екстрадицію Тупицького, який ймовірно зараз перебуває в Австрії, куди незаконно виїхав 17 березня.

Цього разу оголошення у розшук пов’язано з обвинуваченням Тупицького у підбурюванні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи Клієнт Казначейства – Казначейство та пособництві такому втручанню з боку головного бухгалтера КСУ (частини 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 ККУ).

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З цими статтями ексголові КСУ загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

5 листопада 2021 року працівники ДБР направили до суду обвинувальний акт у цій справі.

27 травня 2022 року Тупицького оголосили в міжнародний розшук вперше. Підставою стали матеріали ДБР про встановлення його місцеперебування в Австрії.

За даними слідства, у жовтні 2018-го в одному із кафе Києва Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Вищого господарського суду.

Крім того, Тупицький у 2018-2019 роках надавав неправдиві свідчення у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що знаходиться у місті Зугресі Донецької області.