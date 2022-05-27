Май, 27 в 18:47

27 мая 2022 года бывшего главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого объявили в международный розыск. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Решение принято в отсутствие адвокатов, чью неявку суд признал неуважительной. Таким образом ходатайство прокуратуры было удовлетворено.

Что известно о бывшем председателе и экс-судье Александре Тупицком — читайте в материале Фактов ICTV.

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Биография Тупицкого

Бывший судья Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий родился 28 января 1963 года в с. Белозерье Черкасской области. После окончания средней школы проходил срочную военную службу.

В 1988 году окончил Харьковский юридический институт им. Ф. Э. Дзержинского по специальности Правоведение.

После окончания института Тупицкий начал строить свою судейскую карьеру.

В 1988-1993 годах работал стажером прокуратуры в Донецке, далее следователем, старшим следователем прокуратуры Куйбышевского района Донецка.

В течение 1993-2010 годов Тупицкий занимал должность судьи Куйбышевского районного суда в Донецке, в 2002-2009 годах – его председателя.

В этот период он был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области. В 2006 году проходил обучение в США по программе Открытый мир.

В 2009 году Тупицкий стал кандидатом наук по государственному управлению по специальности Механизмы государственного управления.

В период 2010-2013 годов Тупицкий был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах. Также занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.

В мае 2013 года он был назначен бывшим президентом Украины Виктором Януковичем судьей Конституционного Суда Украины. Александр Тупицкий принял присягу 15 мая 2013 года.

15 марта 2018 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины он был избран заместителем главы Конституционного Суда Украины, 17 сентября 2019 года — его председателем.

Отстранение и восстановление в должности

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель КСУ Тупицкий не может оставаться на должности и должен уйти в отставку. 29 декабря глава государства подписал указ о его отстранении на два месяца, основанием для чего было ходатайство Офиса генерального прокурора.

На следующий день в КСУ заявили, что этим Зеленский вышел за пределы конституционных полномочий, нарушив Конституцию.

Офис президента Украины назвал это заявление юридически неправильным. В Офисе генерального прокурора заявили, что президент отстранил Тупицкого в соответствии с требованиями законодательства, а позиция Конституционного суда необоснована.

19 января 2021 года работники Управления государственной охраны не пустили Тупицкого в Конституционный Суд и его рабочий кабинет, после чего он вызвал полицию и написал заявление о препятствовании выполнению им служебных обязанностей.

28 января Тупицкий подал иск в Окружной административный суд Киева, требуя признать противоправными действия управления государственной охраны и обязать УГО воздержаться от препятствования ему в доступе к территории Конституционного Суда.

8 февраля суд отказал в обеспечении иска, поскольку пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого.

1 февраля указ Зеленского об отстранении Тупицкого от должности был обжалован в ВСУ, но 3 февраля Верховный суд принял решение об отказе.

26 февраля 2021 года указом президента Украины Тупицкий был повторно отстранен от должности судьи Конституционного Суда на один месяц, начиная с 28 февраля 2021 года.

17 марта КСУ должен был собраться на специальное пленарное заседание для рассмотрения вопроса об отстранении Тупицкого, но оно не состоялось из-за того, что самого Тупицкого не пропустили в здание суда.

27 марта Зеленский подписал указ, которым отменил указы экс-президента Януковича от 2013 года о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Таким образом, Тупицкий как судья КС и председатель суда был лишен полномочий.

16 августа 2021 года Офис президента обжаловал восстановление Тупицкого в должности судьи КСУ. Возобновление стало возможным после того, как Верховный Суд отменил указ президента Зеленского о его увольнении.

Срок полномочий Тупицкого как судьи Конституционного суда истек 15 мая 2022 года.

В чем обвиняют Тупицкого

В декабре 2020 года программа Схемы опубликовала запись разговора Тупицкого о причастности к судейскому мошенничеству и получении взяток, осуществленную СБУ.

Тупицкий убеждал свидетеля не давать показаний правоохранителям и говорил о бизнес-схемах, в которых он, вероятно, был задействован.

Также были обнародованы данные, что Тупицкий купил и не задекларировал землю во временно оккупированном РФ Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам России. У бывшего главы КСУ там имение на 220 квадратов.

В его декларации множество непонятных вещей. Экс-судья задекларировал квартиру в Киеве на более чем 200 квадратных метров, только с оговоркой – периодическое проживание. Это квартира в Новопечерских липках.

Минимальная цена квадратного метра в этом доме — $3,2 тыс. Эта квартира сейчас может стоить около $700 тыс. (ориентировочно 20 млн грн).

19 января 2021 года ГБР сообщило Тупицкому о подозрении в преступлениях — заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний.

1 марта ГБР возбудило против Тупицкого уголовное дело о самоуправстве.

В июле ГБР сообщило, что проверяет Тупицкого на причастность к еще двум уголовным правонарушениям — в частности относительно возможного самовольного присвоения властных полномочий и вмешательства в автоматизированное распределение судебных дел.

В мае прошлого года в отношении Тупицкого был направлен обвинительный акт в суд.

— По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, в личных интересах и в интересах своего знакомого – бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который разыскивается правоохранительными органами, осуществлял подкуп свидетеля, чтобы он отказался от дачи показаний либо давал заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО Зуевский энергомеханический завод, – говорится в сообщении.

Кроме того, в течение 2018-2019 годов судья неоднократно, из корыстных побуждений, предоставлял следователю Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УКУ).

Сегодня же Тупицкий находится в Австрии. Правоохранители установили, что 17 марта 2022 года он, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, без прохождения пограничного и таможенного контроля пересек границу в районе пункта пропуска Косино в Закарпатской области.

27 мая 2022 года Тупицкого объявили в международный розыск. Отмечается, что прокуроры подали такое ходатайство в связи с систематическим уклонением обвиняемого от суда.