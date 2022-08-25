Чаплино – наша боль сегодня: Зеленский о ракетном ударе по Днепропетровщине

Август, 24 в 23:58

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении заявил, что никакому врагу не победить такую сильную нацию, как украинцы.

– Уже почти ночь, завершается наш главный день, День Независимости. Но наша независимость не заканчивается и никогда не закончится. И 32-й наш День Независимости будет, и 33-й, и все последующие, сколько будет продолжаться время на земле. Украина – это навсегда. И каждый день будет становиться только крепче, — заявил глава государства.

Он сообщил, что в результате ракетного удара РФ по Чаплино погибли 22 человека.

— Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на данную минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются. Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они натворили. И обязательно выкинем захватчиков с нашей земли, – сказал Зеленский.

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Напомним, что 24 августа в Днепропетровской области российская армия нанесла ракетный удар по пассажирским вагонам на станции Чаплино. По меньшей мере 22 человека погибли, еще не менее 22 мирных жителей ранены.