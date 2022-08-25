Чаплине – наш біль сьогодні: Зеленський про ракетний удар по Дніпропетровщині

Серпень, 24 в 23:58

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні заявив, що жодному ворогові не перемогти таку сильну націю, як українці.

– Вже майже ніч, завершується наш головний день, День Незалежності. Але наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш День Незалежності буде, і 33-й, і всі наступні, скільки триватиме час на землі. Україна – це назавжди. І щодня ставатиме тільки міцнішою, – заявив голова держави.

Він повідомив, що в результаті ракетного удару РФ по станції Чаплине загинули 22 людини.

– Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п’ятеро згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають. Обов’язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов’язково викинемо загарбників із нашої землі, – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, що 24 серпня у Дніпропетровській області російська армія завдала ракетного удару пасажирськими вагонами на станції Чаплино.