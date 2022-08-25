Август, 24 в 21:20

В Днепропетровской области российская армия нанесла ракетный удар по пассажирским вагонам на станции Чаплино. По меньшей мере 15 человек погибли, еще около 50 мирных жителей ранены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН.

– Идя делать это обращение, я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области, по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино, четыре пассажирских вагона горят. Убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 людей ранены, – рассказал он.

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По его словам, на месте происшествия работают спасатели. Зеленский отметил, что количество погибших может еще увеличиться.

Сегодня российские войска обстреляли Синельниковский район на Днепропетровщине. Ракета попала в частный дом, в результате чего погиб 11-летний ребенок.