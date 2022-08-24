До Дня Незалежності ФСБ готувала в Україні постановочні протести – СБУ
ФСБ РФ намагалася організувати напередодні Дня Незалежності фальшиві акції протесту для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях. Планам країни-агресора запобігла СБУ.
Російські спецслужби хотіли використати родичів українських військових. За їхнім задумом, так звані мітингувальники мали активно критикувати військове командування України.
Усю цю виставу пропагандисти планували зняти на відео, а потім поширити через інтернет та підконтрольні ЗМІ.
За даними СБУ, організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО Журналісти Стремоусова. Вони ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві.
Їхній лідер Кирило Стремоусов наразі у Херсоні, де виконує обов’язки “заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації”. Колаборанту на початку вторгнення повідомлено підозру у держзраді.
ФСБ вийшла на координаторів Житомирського та Полтавського осередків руху Стремоусова, яким доручили організувати “протести” біля обласних військкоматів за участі матерів воїнів ЗСУ.
Завдяки втручанню СБУ колишні поплічники Стремоусова відмовилися.