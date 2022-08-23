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Факты / Украина / Общество

На День Независимости возможны провокации РФ: СБУ дала украинцам несколько рекомендаций

Валентина Летяк, редактор ленты
СБУ, Служба безпеки України
Фото: Depositphotos

Перед Днем Независимости СБУ обратилась к каждому украинцу с просьбой быть внимательными в этот праздник и придерживаться рекомендаций по безопасности из-за угрозы провокаций со стороны России.

– Врага особенно раздражает несокрушимость украинских защитников и наш патриотизм. Поэтому, учитывая действия страны-террориста и ее тяготение к символизму, провокаций можно ожидать и в ближайшие праздничные дни, – отмечают в ведомстве.

В СБУ также дали несколько рекомендаций:

  • соблюдайте комендантский час;
  • не игнорируйте сигналы воздушной тревоги;
  • ограничте посещение массовых мероприятий в публичных и общественных местах;
  • сообщайте правоохранителям о подозрительных предметах и лицах, находящихся в неположенных местах.

Украинцы могут звонить на специальную горячую линию СБУ: 0 800 501 482, или писать на электронную почту: callcenter@ssu.gov.ua.

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Источник: СБУ
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