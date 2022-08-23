На День Независимости возможны провокации РФ: СБУ дала украинцам несколько рекомендаций

Август, 23 в 15:15

Перед Днем Независимости СБУ обратилась к каждому украинцу с просьбой быть внимательными в этот праздник и придерживаться рекомендаций по безопасности из-за угрозы провокаций со стороны России.

– Врага особенно раздражает несокрушимость украинских защитников и наш патриотизм. Поэтому, учитывая действия страны-террориста и ее тяготение к символизму, провокаций можно ожидать и в ближайшие праздничные дни, – отмечают в ведомстве.

В СБУ также дали несколько рекомендаций:

соблюдайте комендантский час;

не игнорируйте сигналы воздушной тревоги;

ограничте посещение массовых мероприятий в публичных и общественных местах;

сообщайте правоохранителям о подозрительных предметах и лицах, находящихся в неположенных местах.

Украинцы могут звонить на специальную горячую линию СБУ: 0 800 501 482, или писать на электронную почту: callcenter@ssu.gov.ua.