Максимум сутки-двое: Арестович об ответе Украины на ракетный удар РФ по станции Чаплино

Август, 24 в 23:18

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина в ближайшие день-два ответит на ракетный удар России по станции Чаплино, в результате которого по меньшей мере погибло 15 человек.

— Пусть сидят и думают, каждый думает, прилетит ли мне сегодня на голову или нет. Прилетит обязательно, можете даже не сомневаться. Завтра с утра, наверное, будут какие-то новости. Максимум сутки-двое, если нужна подготовка к разведке цели, серьезной, жирной. В ближайшее время что-то прилетит. Ситуация начала войны, когда нам вываливали по 100-150 ракет на голову, убивали мирных жителей, а мы не могли ответить, ну, только ближним оружием, она давно миновала. Поэтому мы можем и Крым достать, и все, что хотите, — заявил Арестович в эфире Фейгин LIVE.

Напомним, что в Днепропетровской области российская армия нанесла ракетный удар по пассажирским вагонам на станции Чаплино. По меньшей мере 15 человек погибли, еще около 50 мирных жителей ранены.