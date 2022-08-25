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Факти / Україна

Максимум доба-дві: Арестович про відповідь України на ракетний удар РФ по станції Чаплине

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна в найближчий день-два відповість на ракетний удар Росії по станції Чаплине, внаслідок якого загинуло щонайменше 15 людей.

– Нехай сидять і думають, кожен думає, прилетить мені сьогодні на голову чи ні. Прилетить обов’язково, можете навіть не сумніватися. Завтра, напевно, будуть якісь новини. Максимум доба-дві, якщо потрібна підготовка до розвідки мети, серйозної, жирної. Найближчим часом щось прилетить. Ситуація початку війни, коли нам вивалювали по 100-150 ракет на голову, вбивали мирних жителів, а ми не могли відповісти, ну, тільки ближньою зброєю, вона давно минула. Тому ми можемо і Крим дістати, все, що хочете, – заявив Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині російська армія завдала ракетного удару по пасажирських вагонах на станції Чаплине. Щонайменше 15 людей загинуло, ще близько 50 мирних жителів поранено.

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