Россия – колониальная страна, а Путин поставил все на карту войны с Украиной — Данилов

Август, 24 в 15:41

Владимир Путин положил все на одну карту – карту войны с Украиной. Об этом в интервью польской газете Wyborcza заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Надеяться, что он (Путин, — Ред.) остановится и не попытается довести ее до логического конца – самообман. Сегодня Путин хочет отдохнуть, видя, что россияне “сгорают”, но мы знаем, как тяжело сегодня работает их военно-промышленный комплекс, знаем количество танков и ракет, которыми они оснащены.

Данилов добавил, что наши войска выполняют мощную задачу по уничтожению врага, но сделать это быстро, к сожалению, нельзя.

– Россия – большая колониальная страна. Хотя это называется федеративной страной, они действительно колонизированные нации. Россия уничтожает их культуру, язык и традиции, и теперь они хотят использовать их группами в этой войне.

По словам Данилова, победить Россию будет непростой задачей, но Украина осознает, что сегодня борется не только за себя, но и за Европу.

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— Поэтому это сотрудничество и военная помощь, которая нам сегодня предлагается, нужна всему цивилизованному миру. Если тоталитарное государство победит, этот бумеранг разлетится по всему миру, любой своей силой сможет оккупировать какую-то другую страну, и ситуация будет вне любого контроля.

Также секретарь СНБО выразил в интервью уверенность, что однажды мы увидим крах России: Я уверен в этом. Мы увидим свободную Ичкерию, Татарстан и, возможно, другие территории.