Серпень, 24 в 15:41

Володимир Путін поставив усе на одну карту – карту війни з Україною. Про це в інтерв’ю польській газеті Wyborcza заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

— Сподіватися, що він (Путін, – Ред.) зупиниться і не спробує довести її до логічного кінця – самообман. Сьогодні Путін хоче відпочити, бо бачить, що росіяни “згорають”, але ми знаємо, як важко сьогодні працює їхній військово-промисловий комплекс, знаємо кількість танків і ракет, якими вони оснащені.

Данілов додав, що наші війська виконують потужну задачу по знищенню ворога, але зробити це швидко, на жаль, не можна.

— Росія — велика колоніальна країна. Хоча це називається федеративною країною, вони насправді колонізовані нації. Росія знищує їхню культуру, мову та традиції, і тепер вони хочуть використати їх групами у цій війні.

За словами Данілова, перемогти Росію буде непростим завданням, але Україна усвідомлює, що сьогодні бореться не лише за себе, а й за Європу.

Зараз дивляться

— Тому ця співпраця та військова допомога, яка нам сьогодні пропонується, потрібна всьому цивілізованому світу. Якщо тоталітарна держава переможе, цей бумеранг розлетиться по всьому світу, будь-хто своєю силою зможе окупувати якусь іншу країну, і ситуація буде поза будь-яким контролем.

Також секретар РНБО висловив в інтерв’ю впевненість, що одного дня ми побачимо крах Росії: Я впевнений у цьому. Ми побачимо вільну Ічкерію, Татарстан і, можливо, інші території.