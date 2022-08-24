В Николаевской области почти одновременно с сиренами раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
24 августа в Николаевской области раздались взрывы.
Мощные звуки местные жители услышали почти одновременно с объявлением воздушной тревоги – в полпятого утра.
Разрешили покинуть укрытия людям в 05.03.
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Руководство властей города и области комментариев на этот счет пока не предоставляли.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 182-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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