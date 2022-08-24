Август, 24 в 6:09

24 августа в Николаевской области раздались взрывы.

Мощные звуки местные жители услышали почти одновременно с объявлением воздушной тревоги – в полпятого утра.

Разрешили покинуть укрытия людям в 05.03.

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Руководство властей города и области комментариев на этот счет пока не предоставляли.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 182-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.